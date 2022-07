Tientallen hooibalen in brand in Alblasserdam en Ridderkerk

ALBLASSERDAM • Langs de Kabelbaan in Alblasserdam en langs het Noordeinde, bij de Pruimendijk in Ridderkerk, hebben in de nacht van dinsdag op woensdag tientallen hooibalen in brand gestaan.

In beide gevallen schaalde de brandweer op naar ‘middelbrand’. De brand in Alblasserdam begon rond 23.00 uur en werd ontdekt door een beveiliger. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en schaalde na aankomst op.

Er kwamen diverse brandweervoertuigen en een kraan ter plaatse. Met behulp van de kraan werden de balen uit elkaar getrokken en geblust. Terwijl de brandweer nog bezig was met blussen, ontstond aan de andere kant van de Brug over de Noord, ter hoogte van het Noordeinde, ook brand. Ook daar stonden tientallen hooibalen in brand.

Snelheidsbeperking

Omdat in Alblasserdam de rook over de Brug over de Noord trok, werd de Grote Beer (N915) tijdelijk afgesloten. Bij de brand in Ridderkerk trok de rook over de snelweg. Op de A15 gold daarom een snelheidsbeperking.

Hoe de balen zijn gaan branden, is nog niet duidelijk. De politie vermoedt brandstichting.

Tekst: Peter Stam