Brandweer Groot-Ammers blust bermbrand in Streefkerk

STREEFKERK • Brandweer Groot-Ammers bluste dinsdagavond een bermbrand langs de Bergstoep in Streefkerk.

‘Warm weer en droog gras, goede ingrediënten voor een bermbrand’, zo liet de brandweerpost via Instagram weten. ‘Hoewel de hoeveelheid klein was, was het toch noodzakelijk om het goed te blussen.’