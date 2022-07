Verdachten schietincident Hardinxveld-Giessendam nog vast

GROOT-AMMERS/HARDINXVELD-GIESSENDAM • Twee van de drie verdachten die op zaterdagavond 9 juli zijn opgepakt na een schietincident in Hardinxveld-Giessendam, zitten nog vast. Bij het incident raakte een 29-jarig man uit Groot-Ammers gewond.

De twee verdachten worden op woensdag 13 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen of zij langer moeten blijven vastzitten. Over het motief kon de politie ook op dinsdag 12 juli nog niets zeggen. “Het lijkt er ieder geval op dat er op enig moment een ruzie is ontstaan waarbij geschoten is”, aldus een persvoorlichter van de politie.

Naar ziekenhuis

Het schietincident vond plaats aan de Rivierdijk in Hardinxveld-Giessendam. Het slachtoffer uit Groot-Ammers was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. Zijn verwonding was niet levensbedreigend. De politie startte een onderzoek en hield drie mannen aan op verdenking van betrokkenheid bij het voorval.

Sporenonderzoek

Een 25-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam en een 27-jarige plaatsgenoot werden dezelfde avond in Voorburg aangehouden. Een 68-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam werd die avond in zijn woonplaats gearresteerd. De politie heeft sporenonderzoek gedaan en onderzoekt wat er precies gebeurd is.

Getuigen

Getuigen kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844.