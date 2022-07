Tientallen hooibalen in de brand in Ottoland

OTTOLAND • Langs de Damseweg in Ottoland hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag tientallen hooibalen in brand gestaan.

De brandweer vermoed dat de balen in brand zijn gestoken. De brand liet zich lastig bestrijden. Drie shovels kwamen ter plaatse om het hooi uit elkaar te trekken om het zodoende goed te kunnen blussen.

De brandweer is urenlang, tot diep in de nacht bezig geweest met de bluswerkzaamheden. Ook in Oud-Alblas en Zwijndrecht stonden afgelopen week al hooibalen in brand.