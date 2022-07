Politie treft lachgas, snus en materialen voor hennepkwekerij aan in garagebox

GORINCHEM • In de Gildenwijk te in Gorinchem vond de politie deze week lachgas, snus en materialen voor een hennepkwekerij.

Agenten gingen op onderzoek uit naar aanleiding van een tip van een melder. Er waren signalen dat deze box gebruikt werd voor de opslag van lachgas.



Tijdens dit onderzoek werden er vermoedelijk verdovende middelen, materialen voor een hennepkwekerij en snus aangetroffen. Daarnaast werden er ook 24 cilinders met lachgas gevonden.

In beslag

De niet toegestane goederen werden in beslag genomen en afgevoerd. De burgemeester van Gorinchem besloot het pand direct te sluiten. De verdachte is bekend en zal later worden verhoord.



Snus is een soort vochtige tabak in poedervorm met een hoge dosis nicotine. ‘Het is nog relatief onbekend voor de meeste mensen, maar razend populair’, licht de politie toe. ‘Snus is geen drugs, maar wel strafbaar in Nederland.’