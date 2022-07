Inbrekers stelen buitenboordmotoren bij jachthaven in Arkel

ARKEL • In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg de jachthaven in Arkel bezoek van inbrekers.

Een getuige meldde dit om 2.25 uur bij de politie. De agenten die ter plaats gingen, vonden vier buitenboordmotoren langs de Lingedijk in Arkel. Een zoektocht leverde niets op. Getuigen die meer gezien of gehoord hebben of mensen die een buitenboordmotor missen, wordt verzocht contact opnemen met de politie: 0900-8844.