Politie zoekt getuigen mishandeling wielrenner in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling van een wielrenner in Oud-Alblas, op zondag 15 mei.

Op die dag werd de wielrenner rond 13.30 uur mishandeld. Het slachtoffer reed over het fietspad van de Zijdeweg, ter hoogte van de Geerweg. Toen een tegemoetkomende bromfiets hem passeerde voelde de wielrenner plots hevige pijn aan zijn linkeroog. Een andere wielrenner zag dat de passagier van de bromfiets de wielrenner bij het passeren sloeg.

Het waren twee jongens met zwart haar en zij droegen geen helm. De wielrenner bleek achter zijn oog een breuk te hebben en hij liep een hersenschudding op. Op de plaats van de mishandeling werd een horloge gevonden, die zeer waarschijnlijk van de verdachte is. Het betreft een Pulsar horloge. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of meld misdaad anoniem.