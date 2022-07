Wilde achtervolging op A15 leidt tot inbeslagname Volvo in Sliedrecht

ALBLASSERWAARD • Na een achtervolging op de A15 hield de politie zondag in Sliedrecht een bestuurder van een Volvo aan; zijn auto werd in beslag genomen.

Agenten zagen de Volvo ‘s avonds rijden op de A15 ter hoogte van Gorinchem. De bestuurder was aan het bumperkleven, seinen en bereikte snelheden van ruim 200 kilometer per uur. ‘Eenmaal naast de auto gekomen zijnde keken wij de bestuurder eens diep in de ogen om hem vervolgens een volgteken te geven’, meldt de politie via Instagram.



Na het nemen van de afrit richting Hardinxveld-Giessendam veranderde de bestuurder opeens van richting om met snelheden van meer dan 200 kilometer per uur naar huis te rijden. ‘Helaas voor hem hadden wij zijn kenteken al genoteerd en hem al herkend.’

Na even het zicht verloren te hebben, kwamen de agenten aan bij de woning van de bestuurder in Sliedrecht. Hij weigerde naar buiten te komen. In overleg met de officier van justitie is zijn auto in beslag genomen. De bestuurder mag zich op een later moment verantwoorden bij de politie voor de strafbare feiten die hij gepleegd heeft.