Veel boetes en tientallen waarschuwingen bij grote verkeerscontrole politie

ALBLASSERWAARD • Een grote verkeerscontrole van de politie in Molenlanden, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam leverde woensdagavond veel boetes en tientallen waarschuwingen op.



Het doel was het aanpakken van gevaarlijk en asociaal rijgedrag. In totaal zijn er bijna tweehonderd verkeersdeelnemers gecontroleerd. Acht van hen droegen geen gordel, zeven hielden hun telefoon vast tijdens het rijden en vijf hadden geen rijbewijs.

Daarnaast was er sprake van onder meer asociaal parkeren, rechts inhalen, rijden zonder kenteken, het niet dragen van een helm en te hard rijden. Daarnaast werden ruim vijftig waarschuwingen uitgedeeld. ‘Al met al een mooie, nuttige controle dus’, concludeert de politie.