Stalbrand bij boerderij Streefkerk waarschijnlijk ontstaan door pelletkachel

STREEFKERK • Dankzij onderzoek van het team Brandonderzoek van de brandweer is er meer duidelijkheid over het ontstaan van de stalbrand langs de Middenpolderweg in Streefkerk op woensdag.

Het uitgebreide onderzoeksrapport wordt volgende week gepresenteerd, maar vooruitlopend hierop meldt de veiligheidsregio desgevraagd al wel dat de brand waarschijnlijk is ontstaan door de pelletkachel die bij de loods stond. legt uit: “Het vermoeden is dat er in de pelletkachel ontstaan is.”

“Naar alle waarschijnlijkheid is aan de achterkant van de schuur het isolatiemateriaal aangestraald en gaan branden”, stelt een woordvoerder van de VeiligheidsregioZHZ. “Daardoor is alles tot snelle ontbranding gekomen. Dat is het beeld dat ik heb gekregen van het team brandonderzoek. Bij het nieuwe bouwbesluit moet zo’n kachel ingebouwd zijn in een brandcompartimentering. Deze situatie was echter nog van vóór het bouwbesluit en dat betekent dat deze kachel niet in een brandcompartimentering behoefde te staan.”

Bij de brand, die werd opgeschaald naar ‘zeer grote brand’, kwamen woensdag zo’n 200 kalveren om het leven. De brandweer wist uitbreiding van het vuur naar de andere stallen, met daarin nog meer kalveren, te voorkomen.

