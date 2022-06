200 kalveren komen om bij brand boerderij in Streefkerk; Middenpolderweg enkele uren afgesloten

STREEFKERK • In een loods bij een boerderij aan de Middenpolderweg ontstond woensdag rond 4.30 uur brand. Tweehonderd kalveren kwamen daarbij om.

Het gaat gaat om een schuur van zestig bij honderd meter. Brandweer Zuid-Holland Zuid meldt dat er tweehonderd kalveren zijn omgekomen. 'Later in de ochtend wordt bepaald hoe de kalveren geruimd worden.'

Meerdere hulpdiensten gingen ter plaatse. De brandweer was om 6.00 uur nog steeds bezig om te voorkomen dat de brand overslaat naar omliggende schuren. Rond 6.20 uur was het vuur onder controle. 'Team brandonderzoek komt ter plaatse om te bepalen hoe de brand is ontstaan', deelt Brandweer Zuid-Holland Zuid mee via Twitter.

Het vuur zorgde voor veel rook. Om de verspreiding van de rook in kaart te brengen zijn meetploegen opgeroepen. De Middenpolderweg werd enige uren afgesloten.