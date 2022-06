Omstanders arresteren automobilist na ongevallen in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Omstanders uit Nieuw-Lekkerland hebben zondagavond 12 juni een man aangehouden op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland, nadat hij met zijn auto tegen een geparkeerde auto was gebotst en weg wilde gaan.

Volgens omstanders was de bestuurder stomdronken. De man, die reed in een Sloveense auto, werd door twee burgers tegen de grond gewerkt en daarna overgedragen aan de politie. Agenten sloegen de automobilist in de boeien en hebben hem meegenomen naar het politiebureau. Op straat weigerde de man een blaastest af te leggen. Of hij op het politiebureau wel mee gaat werken, is nog onduidelijk.

Omdat er aan de linkerkant van de auto ook flinke schade zat, werd langs de dijk gezocht naar andere schades. Op de Haven bij Alblasserdam bleek er tegen paaltjes te zijn gereden. Zwarte brokstukken van een auto lagen ernaast. Het heeft er alle schijn van dat de man daar het eerste ongeval heeft veroorzaakt. Nader politieonderzoek gaat hier duidelijkheid over geven. Verder melden getuigen dat de man ‘idioot hard’ over de dijk heeft gescheurd.