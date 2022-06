Fietser (77) overlijdt na aanrijding op Lekdijk tussen Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk

NIEUW-LEKKERLAND • De man die vrijdagmiddag ernstig gewond raakte bij een aanrijding op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie vrijdagavond.

Het ongeval gebeurde even voor 16.00 uur op de dijk tussen Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland. De 77-jarige Nieuw-Lekkerlander fietste over de dijk en wilde vermoedelijk oversteken naar het trapje in de dijk om vervolgens gebruik te maken van het vrijliggende fietspad. Op dat moment reed er een automobilist richting Nieuw-Lekkerland. Er volgde een botsing, waarbij de zeventiger ernstig gewond raakte.

De man werd per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis in Rotterdam, waar hij is overleden.

De dijk was enige tijd afgesloten in verband met sporenonderzoek van de politie. De verkeersongevallenspecialisten hebben ter plaatse en reconstructie gedaan. Hiervoor plaatsten zij de auto en de fiets op de plek waar de botsing plaatsvond. De dijk was tot 17.45 uur (deels) afgesloten en is inmiddels vrijgegeven.

Bron: ZHZ Actueel