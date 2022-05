Politie treft hennep aan in auto op N216

MOLENLANDEN • De politie heeft zondagavond 29 mei een behoorlijke hoeveelheid hennep aangetroffen in een personenauto die te hard reed over de N216 in Molenlanden.

Rond 23.00 uur gaf de politie een stopteken en werd de bestuurder aangesproken. Er was direct een duidelijke hennepgeur te ruiken vanuit het voertuig. Bij controle bleek er een behoorlijke hoeveelheid hennep aanwezig te zijn. Ook bleek dat de bestuurder mogelijk onder de invloed van drugs reed. De bestuurder is door de agenten aangehouden.