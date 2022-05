CU-raadslid Pieter van Bruggen vraagt om maatregelen na mishandelingen in Streefkerk en Groot-Ammers

STREEFKERK/GROOT-AMMERS • Het geweld tussen rivaliserende groepen jongeren uit Streefkerk en Groot-Ammers neemt steeds extremere vormen aan. In het afgelopen weekend raakte een 20-jarige man uit Streefkerk behoorlijk gewond tijdens een vechtpartij aan de Randweg en de Molenakker in Streefkerk.

Het weekend ervoor was het ook al raak. Toen moest een jongen naar het ziekenhuis nadat hij klappen en schoppen had gekregen nabij het parkeerterrein van voetbalvereniging Groot-Ammers, na afloop van de derby Groot-Ammers-Streefkerk.

Na de vechtpartij in Streefkerk, van afgelopen zaterdagavond, zijn er drie aanhoudingen verricht in Groot-Ammers. Het gaat om drie jongens van 16 (twee keer) en 19 jaar. Bij het incident raakte een 20-jarige jongen uit Streefkerk bewusteloos. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Politie-onderzoek

De politie is druk bezig met onderzoek en wil er nog niet teveel over kwijt. “De verdachten worden verhoord en er wordt gesproken met getuigen”, vertelt woordvoerder Martine Kester van de politie. “We willen dan ook oproepen om je bij ons te melden als je meer informatie hebt.”

Gevoel van onveiligheid

Volgens ChristenUnie-raadslid Pieter van Bruggen, die naar aanleiding van de excessen deze week raadsvragen stelde, is het belangrijk om zo snel mogelijk maatregelen te treffen om dergelijke geweldsexplosies in de toekomst te voorkomen. “Dergelijke incidenten zorgen immers voor onrust en leiden tot een gevoel van onveiligheid.”

Van Bruggen koppelt de ongeregeldheden aan het voetbal. De rivaliteit tussen de clubs uit Streefkerk en Groot-Ammers en VVAC uit Ottoland heeft volgens hem een steeds grimmiger karakter gekregen.

Alert

De politie is alert op geruchten over toekomstige confrontaties. “Vanuit onze politierol doen we wat we kunnen. Verder kan ik er niet meer over kwijt”, aldus Martine Kester van de politie.

Ze doet nog wel de oproep voor meer informatie over de twee incidenten van de afgelopen weekenden. “En uiteraard ook als er meer informatie bekend is over mogelijke nieuwe confrontaties.”