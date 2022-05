Zwaargewonde bij ongeval op Melkweg in Langerak: auto op z’n kop in de sloot

LANGERAK • Bij een ongeval op de Melkweg in Langerak is zondagmorgen vroeg, even na half vijf, een persoon zwaargewond geraakt. Een auto belandde op z'n kop in de sloot.

De hulpdiensten gingen met spoed ter plaatse. Eén persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of er meerdere personen in de auto zaten, is nog onbekend.

De auto is met een tractor uit de sloot getrokken. De verkeersongevallenanalisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De politie verzoekt eventuele getuigen van het ongeval te bellen naar: 0900-8844.



