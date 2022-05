Brandweer blust brand bij boerderij in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Op het erf van een boerderij aan de Beemdweg in Oud-Alblas is in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 mei brand ontstaan.

In de avond was gebruik gemaakt van een vuurton. Waarschijnlijk hebben restanten van het vuur opnieuw vlam gevat, want rond 00.20 uur zagen mensen in de omgeving flinke vlammen. Zij belden 112.

Even was er bij de hulpdiensten verwarring over de locatie, maar uiteindelijk bleek de brand op de Beemdweg in Oud-Alblas te zijn. Er stond onder meer plastic en afval in brand.

De brandweer van Alblasserdam en de brandweer van Papendrecht kwamen met meerdere wagens ter plaatse. Na ongeveer een uur was het vuur geblust.

Bron: ZHZ Actueel