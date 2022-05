Politie zoekt eigenaar van vermoedelijk gestolen fiets

PAPENDRECHT/WIJNGAARDEN • De politie is op zoek naar de eigenaar van een vermoedelijk gestolen fiets.

De tweewieler werd aangetroffen bij een aanhouding die op vrijdag 13 mei plaatsvond in de omgeving van het Alblasserbos.

“Wij vermoeden dat deze van diefstal afkomstig is en zijn op zoek naar de eigenaar”, laat de politie weten via Instagram. Wanneer iemand de fiets herkent, kan dat gemeld worden via telefoonnummer 0900-8844.