Buschauffeur blijkt onder invloed tijdens excursie basisschool uit Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Een buschauffeur is donderdag 12 mei aangehouden, omdat hij met teveel alcohol op in zijn touringcar reed waarmee hij kinderen van de Nieuw-Lekkerlandse basisschool De Wegwijzer vervoerde.

De kinderen en begeleiders stapten nietsvermoedend in de bus voor een excursie naar het Nationaal Archief in Den Haag. Onderweg, ter hoogte van Delfgauw, werd de bus door de politie aan de kant gezet voor een controle. De chauffeur bleek veel te veel alcohol te hebben genuttigd.

De man blies 620 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, terwijl voor een ervaren bestuurder een maximum geldt van 220 microgram. De chauffeur had dus bijna drie keer meer gedronken dan was toegestaan. Zijn rijbewijs werd bij die constatering direct ingevorderd.

De verkeerspolitie van Den Haag laat weten: “We dachten dat het niet veel gekker kon dan we normaliter tegenkomen.” Verder meldt de verkeerspolitie: “Het busbedrijf heeft gezorgd voor een vervangende buschauffeur, die uiteraard op alcohol gecontroleerd werd, om te zorgen dat de klas kinderen alsnog veilig zouden aankomen.”

De kinderen hebben uiteindelijk zo lang moeten wachten, dat ze niet meer naar het Nationaal Archief zijn gegaan, maar weer terug naar school zijn gebracht.

Er werden tijdens de actie van de politie in totaal 18 bussen gecontroleerd door de politie van Den Haag. Er waren vier bekeuringen voor diverse technische gebreken, zes waarschuwingen voor diverse feiten, een bus bleek te zijn geschorst en er was een boete voor het niet op de juiste wijze registreren van rij- en rusttijden.