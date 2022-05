Verdachte schietincident Alblasserdam werd al door politie gezocht voor dodelijk misdrijf in Vlissingen

ALBLASSERDAM • De 38-jarige inwoner van Oud-Alblas die is aangehouden voor het schietincident in Alblasserdam, waarbij vrijdagochtend twee mensen omkwamen, werd al gezocht door de politie. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk misdrijf in Vlissingen, op woensdagavond 4 mei.

Dat werd vrijdag aan het einde van de middag tijdens een persconferentie bekend gemaakt door Hugo Hillenaar, hoofdofficier van justitie. “Woensdagavond werd in Vlissingen een dode man aangetroffen in een winkel, die door een misdrijf om het leven was gebracht. De recherche kwam daarbij op het spoor van de 38-jarige man uit Oud-Alblas en ging naar hem op zoek.”

Strafblad

Dat bleef zonder resultaat. Na zijn aanhouding vandaag naar aanleiding van het schietincident bleek het om dezelfde persoon te gaan. De politie deelde daarnaast mee dat de man geen strafblad heeft. “Wel stond hij bij ons bekend als een overlast gevende persoon. Het staat inmiddels vast dat hij alleen heeft gehandeld. Daarnaast is duidelijk dat hij enige tijd op de zorgboerderij waar het schietincident plaatsvond heeft verbleven.”

De woning van de verdachte in Oud-Alblas is vrijdagmiddag doorzocht. Datzelfde geldt voor andere plekken waar hij zich mogelijk de afgelopen tijd opgehouden heeft.

Pikzwarte dag

Burgemeester Jaap Paans gaf een groot compliment aan alle hulpdiensten en aan het team van de zorgboerderij om de manier waarop zij handelden na het incident. Aangeslagen stelde hij vervolgens: “Dit is een zwarte, een pikzwarte dag voor Alblasserdam.”

Hij vervolgde: “Afgelopen nacht kwam er al een jonge vrouw om het leven bij een ongeval in ons dorp en inmiddels is duidelijk geworden dat een tweede vrouw, die hierbij ernstig gewond raakte, ook is overleden. Alblasserdam heeft veel verdriet te verwerken. Dit slaat een diepe wond in onze hechte gemeenschap.”

Traumahelikopters

De melding van het schietincident kwam ‘s ochtends om 10.50 uur binnen bij de hulpdiensten, deelde de woordvoerder van de politie mee. “Meteen was duidelijk dat er meerdere gewonden waren. Ambulances en twee traumahelikopters werden opgeroepen. De agenten die als eersten het terrein van de zorgboerderij opgingen, troffen daar twee dodelijke slachtoffers en twee mensen die ernstig gewond waren aan. Samen met het ambulancepersoneel verleenden zij eerste hulp.”

De gewonden werden vervolgens met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is zorgelijk. Een derde persoon was in shock; deze is door de huisarts behandeld. Er waren op het moment van het incident ongeveer twintig mensen op de zorgboerderij, zowel medewerkers als cliënten.

Bewapend

In de omgeving werd meteen een klopjacht opgezet. In een park in Alblasserdam wisten agenten de verdachte aan te houden. Hij was op dat moment bewapend. “Onderzoek moet uitwijzen of dit hetzelfde wapen is als waarmee de slachtoffers zijn neergeschoten.”

De verdachte is opgesloten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Recherche en de forensische opsporingsdienst zijn nog druk bezig met het onderzoek. “Wij roepen getuigen die zich nog iets herinneren of mensen die beelden hebben, ook uit het park waar we de verdachte aanhielden, zich te melden. Alle informatie kan belangrijk zijn.”

Schoenmaker

In Vlissingen werd 4 mei in een winkel in de Sint Jacobsstraat een dode man gevonden. Hij was door een misdrijf om het leven gekomen. Het slachtoffer is de 60-jarige exploitant van Mijn Schoenmaker en de Zeeuwse Slipper Factory.

De politie kreeg woensdagavond rond 20.30 uur een melding dat de man nog niet thuis was. Agenten gingen naar de winkel en vonden de dode man. Gezien de omstandigheden werd aangenomen dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen. Onmiddellijk werd een team grootschalig rechercheonderzoek opgestart. Donderdagavond kwam de 38-jarige man uit Oud-Alblas in beeld als verdachte, waarop besloten werd hem met urgentie op te sporen.