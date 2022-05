Twee doden bij schietpartij in Alblasserdam; gewapende verdachte gepakt

ALBLASSERDAM • In Alblasserdam heeft vrijdagochtend 6 mei bij de zorgboerderij aan de Molensingel een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn twee doden gevallen, meldt de politie. Twee anderen raakten ernstig gewond.

De gewapende dader was na de schietpartij op de vlucht geslagen. Om iets na half twaalf meldde de politie dat een verdachte van de schietpartij is aangehouden. Dat zou gebeurd zijn in het park langs de Van Hogendorpweg in Alblasserdam, enkele honderden meters verwijderd van de zorgboerderij.

De verdachte had het vuurwapen bij zich, waardoor er nu vanuit gegaan wordt dat hij ook de dader is.

De getuigen worden opgevangen, voor hen wordt hulp geregeld.

De melding van de schietpartij kwam even voor 11.00 uur binnen. Al snel bleek dat er meerdere slachtoffers waren gevallen.

Twee traumahelikopters, zeker vier ambulances en de politie zijn massaal aanwezig bij de zorgboerderij waar de schietpartij heeft plaatsgevonden. Ook een arrestatieteam en de brandweer zijn ter plaatse. Het onderzoek loopt.

Aan de #Molensingel in #Alblasserdam is geschoten. Daarbij zijn slachtoffers gevallen. De verdachte is nog niet aangehouden. Kom niet die kant op en geef hulpverleners de ruimte. Meer informatie volgt. — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) May 6, 2022

Het arrestatieteam staat op de Van Hogendorpweg in Alblasserdam, nabij het park. Ze komen met de vermoedelijke dader uit het park gelopen. De man wordt afgevoerd. — Peter Stam (@peterstam) May 6, 2022

Inmiddels is er een verdachte aanhouden. We houden jullie via dit kanaal op de hoogte als we meer kunnen melden. https://t.co/grZwgnNUBC — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) May 6, 2022