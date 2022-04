Geluid van claxon in Giessenburg leidt tot aanhouding dronken chauffeur

GIESSENBURG • In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 april heeft de politie een dronken man aangehouden, die een eenzijdig ongeval in Giessenburg had veroorzaakt.

Vannacht omstreeks 03.00 uur werd de politie gebeld dat men een harde klap had gehoord, gevolgd door het geluid van een claxon. Dit was in de omgeving van de Neerpolderseweg in Giessenburg.

De agenten gingen op onderzoek uit en vonden eerst een wiel. Dan kon de auto die er aan vast gezeten had, niet ver weg zijn, redeneerden de agenten.

Na wat speurwerk werd de auto gevonden, tot stilstand gekomen vlakbij een huis. De bestuurder was alleen niet meer aanwezig. Het voertuig had zeer forse schade en na onderzoek bleek deze rijp voor de sloop.

Ook de politiehelikopter zocht nog even mee. Uiteindelijk bleek de bestuurder onder invloed van gerstenat er vandoor te zijn gegaan en was hij inmiddels al thuis in Hardinxveld-Giessendam. Daar volgde uiteraard een aanhouding en werd de verdachte meegenomen naar het bureau.

Na een verhoor en een ademanalyse werd het rijbewijs in beslag genomen. De gemeente is in kennis gesteld voor een omver gereden lantaarnpaal.