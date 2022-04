Bermbrand langs het spoor in Arkel, treinverkeer stilgelegd

ARKEL • Vanwege een brandbrand langs het spoor in Arkel is het treinverkeer op donderdagmiddag 21 april tijdelijk stilgelegd.

Er zijn door de brandweer twee stoplijnen gemaakt, zodat de brand niet verder kon uitbreiden. Er stond op een gegeven moment 100 meter berm volledig in brand aan beide kanten van het spoor.

De brandweer was met meerdere eenheden ter plaatse. Een waterwagen en schuimblusvoertuig werden ingezet om voldoende bluswater beschikbaar te hebben. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Wie last heeft van de rook, werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie in huis of in de auto uit te zetten.

UPDATE 17:33 uur:

De brand is onder controle en het treinverkeer komt weer op gang. De brandweer blust de laatste kleine vuurhaardjes en voert nog een controle uit. Hierna gaat men retour kazerne.