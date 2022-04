Brandweer blust brandende container in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Maandagavond 18 april is de Nieuw-Lekkerlandse brandweer opgeroepen voor een containerbrand langs de Purperreiger in Nieuw-Lekkerland.

De brandweer kwam ter plaatse en bluste de container in een rap tempo. Er kwam enige rook uit de container.

Nadat de container was geblust, gingen de brandweerlieden retour naar de kazerne. Over de oorzaak is niks bekend.