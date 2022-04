Politie op zoek naar getuigen van mishandeling van vijf weken geleden in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling van beveiligers tijdens het Paradise City feest, dat 12 maart gehouden werd in Bleskensgraaf.

In de nacht van die zaterdag op zondag werden er beveiligers mishandeld. Dat gebeurde in de tent tijdens de uitloop van het feest, rond 01.00 uur. Graag komt de politie in contact met getuige die dit hebben zien gebeuren en meer kunnen vertellen. Zij kunnen bellen met 0900-8844.