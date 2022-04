Hulpdiensten rukken uit voor auto te water in Hoornaar

HOORNAAR • Hulpdiensten zijn vrijdagavond 15 april omstreeks 21.40 uur opgeroepen voor een auto die te water was geraakt aan het eind van de Groeneweg in Hoornaar. op de kruising met de Hoogbloklandseweg in buurdorp Hoogblokland.

Ter plekke werd de auto aangetroffen, maar geen inzittende(n). Een zoektocht, die onder meer met een drone uitgevoerd gaat worden, heeft bijna een uur na de melding nog geen resultaat opgeleverd.

Later meer informatie.