Auto te water in Schelluinen, hulpdiensten treffen geen inzittenden aan

SCHELLUINEN • In een sloot langs de Provincialeweg N216 bij Schelluinen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto aangetroffen.

De brandweer ging op onderzoek uit omdat niet duidelijk was of inzittende(n) van de auto nog in of bij de auto waren. De auto en sloot werden doorzocht, maar er werd niemand aangetroffen. Wel waren er sporen van natte kleding te zien.

Ook in de omgeving werd de bestuurder niet meer aangetroffen. Inzet van opgeroepen ambulances en een traumahelikopter was niet nodig.

De politie laat zaterdagochtend weten dat het onderzoek naar de eigenaar van de auto en de bestuurder nog loopt.

(bron: ZHZ Actueel)