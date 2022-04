Glas op de weg: A15 enkele uren dicht tussen Sliedrecht en Papendrecht

PAPENDRECHT • Vanwege glas op de weg heeft Rijkswaterstaat de A15 tussen de afslagen Sliedrecht-West en Papendrecht rond 08.30 uur afgesloten.

Verkeer naar Rotterdam wordt geadviseerd om de borden Breda/Roosendaal (A27, A59 en A16) te volgen. De omrijdtijd bedraagt ongeveer 40 minuten.

“Onze weginspecteurs doen hun best, maar hebben toch echt de hulp van een ZOAB-cleaner nodig”, meldt Rijkswaterstaat.

Update: 10:10 uur: Het glas is opgeruimd en de snelweg is weer schoon. Alle rijstroken zijn weer open.

De #A15 richting Ridderkerk is dicht tussen Sliedrecht-West en Papendrecht vanwege glas op de weg. Onze weginspecteurs doen hun best, maar hebben toch echt de hulp van een ZOAB-cleaner nodig. Verkeer richting Rotterdam rijdt vanaf Gorinchem via A27, A59, A16. pic.twitter.com/YLPg1KTncG