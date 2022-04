Auto botst op A15 bij Herwijnen op vrachtwagen, twee personen naar ziekenhuis

HERWIJNEN/OUD-ALBLAS • Op de A15 bij Herwijnen is maandagochtend 4 april een auto achterop een vrachtwagen gebotst.

Het ongeval gebeurde omstreeks 04:45 uur in de richting van Nijmegen. In zowel de vrachtwagen als de auto zaten twee personen. De inzittenden van de auto, een 52-jarige man uit Krimpen aan den IJssel en een 18-jarige man uit Oud-Alblas, zijn ter controle per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagenchauffeur is volgens een politiewoordvoerder een 52-jarige man uit Bulgarije. De inzittenden van de vrachtwagen raakten niet gewond.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Er was in ieder geval geen alcohol in het spel. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf meegenomen. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht.