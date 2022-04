Grote brand in woning met rieten kap in Hoornaar

• De uitslaande boerderijbrand in Hoornaar.

HOORNAAR • In een woonboerderij aan de Dorpsweg in Hoornaar is op maandagochtend een uitslaande brand uitgebroken.

De brandweer heeft na de eerste melding, die rond 09.38 uur gedaan werd, al snel opgeschaald naar ‘grote brand’.

Het betreft een pand met een rieten kap.

Er zijn veel brandkorpsen onderweg naar Hoornaar, waaronder een rietenkapbrandbestrijdingsteam uit de veiligheidsregio Utrecht.

De Dorpsweg is afgesloten.

UPDATE 10:34 UUR: De brand is dusdanig groot dat inzet van rietenkapteams niet meer effectief zal zijn. De brand wordt van buitenaf bestreden. De rook trekt over Hoornaar. Bij overlast: ramen en deuren sluiten.