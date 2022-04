Vrachtwagen in brand op A15 bij Alblasserdam; snelweg richting Rotterdam afgesloten

ALBLASSERDAM • Op de A15 bij Alblasserdam is maandagochtend brand uitgebroken in een vrachtwagen. De vrachtwagen staat volledig in brand. De snelweg richting Rotterdam is volledig afgesloten.

De brandweer is met meerdere blusvoertuigen uitgerukt. De brand ontstond rond 6.45 uur. Een uur later zijn de bluswerkzaamheden nog in volle gang. De vele rook die vrijkomt trekt richting de Hornbach.

In de vrachtwagen zouden bitumen liggen die in brand staan. Vanwege het mogelijke gevaar daarvan is opgeschaald naar GRIP 1.