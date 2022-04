Auto in Wijngaarden in beslag genomen na zeven keer rijden zonder rijbewijs

WIJNGAARDEN • In de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 april heeft de politie een auto in beslag genomen in Wijngaarden. De bestuurder werd namelijk voor de zevende keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs.

Maar er bleek nog meer illegaals aan de hand te zijn met de bestuurder. Er werden een boksbeugel met daaraan een mes, illegaal vuurwerk en een luchtdrukpistool aangetroffen in het voertuig.

Toen agenten de auto rond 04.00 uur zagen rijden in Wijngaarden, besloten ze om de auto en de bestuurder te gaan controleren.

Direct na het stopteken stapte de bestuurder zijn auto uit en zei dat zijn rijbewijs was ingevorderd. Na controle bleek dit inderdaad zo te zijn. De bestuurder werd daarop aangehouden. Aangezien het al de zevende keer betrof dat deze bestuurder toch was gaan rijden, werd in overleg besloten om de auto in beslag te nemen.

Zowel de bestuurder als het voertuig werden nagekeken. In het voertuig troffen agenten namelijk een boksbeugel met daaraan een mes aan en illegaal vuurwerk.

Op het politiebureau werd bij daglicht nogmaals de auto doorzocht, en dit bleek niet zonder resultaat. In de auto werd namelijk een vuurwapen aangetroffen. De specialist kwam ter plaatse om dit vuurwapen veilig te stellen. Het bleek uiteindelijk te gaan om een luchtdruk wapen. Er werden nog patronen en munitie aangetroffen. Uiteraard werden deze nieuwe vondsten toegevoegd aan de lijst met strafbare feiten voor de verdachte.

De recherche nam deze zaak verder over en zal in verhoor gaan met de verdacht en het dossier verder opmaken.