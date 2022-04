Twee aanhoudingen na ernstige mishandeling in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • In een woning aan de Bazeldijk in Hoogblokland heeft donderdagavond 31 maart een ernstige mishandeling plaatsgevonden.

Omstreeks 21.45 uur werden politie en de ambulancedienst gewaarschuwd. In de woning verbleven arbeidsmigranten. Het slachtoffer is een 37-jarige man met onbekende woonplaats. De man had diverse kneuzingen en blauwe plekken, onder meer in zijn gezicht. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Politieagenten hebben ter plaatse een 36-jarige man uit Hoogblokland en een 48-jarige man met onbekende woonplaats aangehouden op verdenking van de mishandeling. Een politiewoordvoerder laat weten dat nog niet duidelijk is waarom de man werd mishandeld. De twee verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en zullen worden gehoord.

Bron: ZHZ Actueel