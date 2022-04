Traumahelikopter naar Arkel voor gevallen motorcrosser (13)

ARKEL • Een traumahelikopter is zaterdagmiddag 2 april opgeroepen voor een ongeval op de crossbaan aan de Vlietskade in Arkel.

Even na 12.30 uur kwam een dertienjarige jongen daar ten val. Hij klapte met zijn buik hard tegen het stuur.

Politie, ambulancedienst en de traumahelikopter uit Rotterdam kwamen met spoed ter plaatse voor hulp. De jongen was aanspreekbaar en is uiteindelijk per ambulance naar het UMC in Utrecht gebracht.

Bron: ZHZ Actueel