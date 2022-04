Man gooit in Nieuw-Lekkerland zelfgemaakt explosief in geparkeerde auto

NIEUW-LEKKERLAND • Een nog onbekende man heeft zaterdagochtend 2 april een zelfgemaakt explosief in een auto gegooid. Dit gebeurde rond 06.15 uur op de Planetenlaan in Nieuw-Lekkerland.

De man sloeg eerst een ruitje van de geparkeerde auto in. Niet veel later was er een harde knal te horen. De man rende naar de overkant van de straat en ging daar een brandgang in, achter woningen aan de Middelweg. Door de ontploffing was de auto flink gaan roken en was een deel van de bekleding verbrand. De brandweer en de politie kwamen met spoed ter plaatse.

De brandweer heeft in de auto een spuitbus gevonden. Om deze spuitbus zat tape gewikkeld. Het object is door de politie veiliggesteld en meegenomen voor nader onderzoek. Ook de Forensische Opsporing van de politie doet onderzoek naar de zaak.

De eigenaresse heeft geen idee wie er achter vernieling en brandstichting zit. Ze heeft in de afgelopen tijd geen ruzie gehad met mensen.

De politie gaat zaterdag ook nog een buurtonderzoek doen. Mensen die iets hebben gezien of gehoord, of eventueel camerabeelden hebben, kunnen contact opnemen met de politie via het nummer 0900-8844.