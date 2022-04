Man steelt politiebusje; wilde achtervolging over N214 eindigt in Gorinchem

ALBLASSERWAARD • Een verwarde man heeft vrijdag op de Hulsdonksestraat in Roosendaal een politiebus gestolen. De man ging er in het politievoertuig vandoor.

Al snel ontstond een wilde achtervolging via onder meer de A17, A59. Via de N3 bij Dordrecht ging de man de N214 op. Onderweg werden meerdere politievoertuigen diverse malen geramd. Op de Spijksesteeg in Gorinchem wisten agenten de man uiteindelijk te arresteren. Het verdere onderzoek is nog in volle gang. Er zijn in ieder geval vijf politiewagens beschadigd geraakt.

Tekst: ZHZActueel