Mannen uit Groot-Ammers en Vianen opgepakt na ongeregeldheden Vitesse-FC Utrecht

GROOT-AMMERS/VIANEN • De politie heeft vijf supporters van FC Utrecht aangehouden in een onderzoek naar de ongeregeldheden rond de wedstrijd tegen Vitesse in het Gelredome, op 7 november 2021. Het gaat onder meer om een 21-jarige man uit Vianen en een 56-jarige man uit Groot-Ammers. De andere drie verdachten komen uit Utrecht.

De schade door het wangedrag en de aangerichte vernielingen liep in de tienduizenden euro’s. Zowel door Vitesse als twaalf politiemensen werd aangifte gedaan. Agenten werden belaagd en bekogeld met vuurwerk.

De Mobiele Eenheid (ME) kon de orde uiteindelijk herstellen. In samenwerking met collega’s in Midden-Nederland werd een onderzoek gestart. Daarop zijn de vijf genoemde mannen aangehouden. Hun wordt openlijke geweldpleging ten laste gelegd.

Onacceptabel

“Geweld tegen politiemensen is onacceptabel en ongeregeldheden als die van begin november horen absoluut niet in een stadion thuis”, benadrukt politiechef Naomi Hoekstra van Gelderland-Midden.

“Soms gaat het snel, soms duurt het even, maar uiteindelijk sporen we je op. Dat doen we samen met partners en daarnaast staan we in nauw contact met de clubs.”

Zowel Vitesse als FC Utrecht spraken zich eerder al uit tegen de ongeregeldheden.

De vijf mannen zijn na een verhoor in vrijheid gesteld en de zaak zal na onderzoek worden overgedragen aan het Openbaar Ministerie.