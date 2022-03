Hardleerse scooterrijder twee keer staande gehouden in Brandwijk

BRANDWIJK • De politie heeft maandag twee keer achter elkaar een bestuurder van een scooter aangehouden in Brandwijk. Bij de tweede aanhouding werd zijn scooter in beslag genomen.

Omstreeks 18.30 uur vond de eerste controle plaats op de Gijbelandsedijk in Brandwijk. De scooterrijder haalde gevaarlijke capriolen uit en reed met een snelheid van meer dan 70 kilometer per uur.

Dat resulteerde in een bekeuring van 166 euro en een WOK. Dat betekent dat de scooter opnieuw gekeurd moet worden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer en dat er tot die tijd niet meer met de scooter gereden mag worden.

Amper 1,5 uur later zagen agenten deze bestuurder tot hun verbazing weer rijden, ditmaal op de Kerkweg in hetzelfde Brandwijk. Weer een forse snelheid, bumperkleven en rijden tijdens de WOK. Naast diverse bekeuringen heeft de politie daarop de scooter in beslag genomen. De Officier van Justitie zal een beslissing nemen over het in beslag genomen voertuig.