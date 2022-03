Politie betrapt dief van boot in Oud-Alblas op heterdaad; andere verdachten blijken toeristen

OUD-ALBLAS • De politie hield in de nacht van zaterdag op zondag een man aan die in Oud-Alblas een boot wilde stelen.

Dat gebeurde aan de Dorpsstraat. Bewoners werden wakker toen ze zagen dat een persoon de afmeertouwen aan het losmaken was. De betrapte boef nam een duik het water in ,maar nadat hij op de kant geklommen was en er vandoor wilde gaan kwam hij de politie tegen.

Hier was hij zo van onder de indruk dat hij uit zichzelf in de politieauto ging zitten, met het verhaal dat hij in het water was gevallen terwijl hij bij zijn schapen was gaan kijken.

Kletsnatte verdachte

De agenten waren niet onder de indruk en hielden hem aan vanwege een poging tot diefstal. De kletsnatte verdacht werd overgebracht naar het politiebureau in Dordrecht.

Buurtbewoners wezen de politie daarnaast op nog drie verdachten. ‘Dit waren echter toeristen die de molens kwamen bewonderen en toevallig op de verkeerde locatie in combinatie met dit tijdstip aanwezig waren’, meldt de politie.