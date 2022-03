Teveel alcohol op, rijden zonder rijbewijs en illegale kampeerders in Bleskensgraaf, Groot-Ammers en Goudriaan

ALBLASSERWAARD • De politie deelde in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere bekeuringen uit.

In Groot-Ammers ging het om de bestuurder van een scooter. Tijdens een controle bleek dat hij al voor de tweede rondreed zonder rijbewijs. In Bleskensgraaf werd een beginnende bestuurder staande gehouden die met teveel alcohol op achter het stuur was gekropen. Ook gingen de agenten af op illegale kampeerders bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan.