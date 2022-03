Frontale botsing tussen auto en bestelbus in Giessenburg

GIESSENBURG • Op de C.M. van Houwelingeweg in Giessenburg zijn maandagmiddag 21 maart om iets voor 18.00 uur een auto en een bestelbus frontaal op elkaar gebotst.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar van de betrokkenen bleek niemand gewond te zijn geraakt. Wel was er flinke schade ontstaan. De beschadigde voertuigen zijn met een heftruck op een trailer gezet en afgevoerd. Het is niet duidelijk wat de precieze oorzaak van de botsing was.