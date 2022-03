Containerbrand in Lexmond

LEXMOND • Achter het bedrijf Welex BV in Lexmond is vanmorgen kort na tien uur een brand uitgebroken.

Het lijkt erop dat achter het bedrijf een brand woedde in een container. Gevaarlijk, want de container zit aangesloten op meerdere buizen. Die buizen lopen het bedrijf in.

De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweereenheden van Lexmond en Schoonrewoerd kwamen met spoed ter plaatse en werkten samen om de brand onder controle te krijgen.