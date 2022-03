Zwaan met opzet doodgereden op N482 bij Wijngaarden; politie zoekt dader

WIJNGAARDEN • Op de provincialeweg N482 tussen Bleskensgraaf en Sliedrecht werd maandagmiddag ter hoogte van Wijngaarden bewust een zwaan doodgereden.

Dat meldt de wijkagent via Instagram. De politie is op zoek naar de bestuurder van het voertuig. Het gaat daarbij om een blauwe bestelbus met aanhanger, die aan de voorzijde links beschadigd is. De bestuurder is ongeveer 50 jaar oud en is kalend. Contact opnemen kan via 0900-8844.