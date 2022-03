Schuur in Nieuw-Lekkerland verwoest door brand; onderzoek naar oorzaak

NIEUW-LEKKERLAND • In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart raakte in een schuur in een achtertuin aan de Bovenkruier in Nieuw-Lekkerland zwaar beschadigd een uitslaande brand.

Het vuur werd rond 02.30 uur ontdekt. Bij aankomt van de brandweer sloegen de vlammen uit het bouwwerk. In de schuur, die uit twee delen bestond en gedeeld werd met de buren, stonden onder meer een motor, een koelkast, stoelen en gasflessen. De volledige ruimte en alle spullen die erin stonden, raakten zwaar beschadigd.

Na een half uur had de brandweer de brand onder controle. De eigenaar van het gedeelte van de schuur waar de brand ontstond, was afgelopen nacht niet thuis. Hij zag de schade zondagochtend voor het eerst.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Mensen melden dat ze eerst een harde knal hoorden en dat toen ze gingen kijken wat er was, de vlammen al zichtbaar waren. Kortsluiting, maar ook brandstichting worden nog niet uitgesloten. Specialisten hebben zondag onderzoek gedaan naar de brandoorzaak.

Op 25 februari 2022 ontstond bij twee huizen verderop ook al brand. Toen was er ook een harde knal te horen. Volgens buurtbewoners was er toen vuurwerk in een heg gegooid. De brandweer had die brand snel onder controle. De schade bleef toen beperkt.

Mensen die tips hebben over het ontstaan van de schuurbrand, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.