Schoorsteenbrand snel onder controle in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De brandweer kwam dinsdagavond 15 maart in actie voor een schoorsteenbrand in een woning aan de Binnenhaven in Nieuwpoort.

De brandweer was met twee auto’s aanwezig en had de brand snel onder controle. Nadat het vuur gedoofd was, heeft de brandweer de schoorsteen geïnspecteerd en geveegd.