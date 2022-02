Vier bestuurders aangehouden voor rijden met alcohol en drugs

GORINCHEM • In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politiein het rayon Lek en Merwede vier bestuurders aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs.

“We blijven er ons over verbazen hoe vaak dit voor komt”, schrijft de politie in Instagram. “We zouden er dagelijks over kunnen berichten over hoe gevaarlijk dit is en verdrietig genoeg bleek dit afgelopen week weer op de Nieuwe Hoven in Gorinchem.”

Ook in de nacht van zaterdag op zondag moest er een rit naar het Beatrixziekenhuis gemaakt worden voor een bestuurder die de bocht te ruim nam op de Spijksesteeg. “Gelukkig kwam deze er zonder al teveel kleerscheuren vanaf”, meldt de politie.