Politie plaatst beelden online van inbraak in Plus Supermarkt in Meerkerk

MEERKERK • De politie heeft beelden op Instagram geplaatst van de inbraak bij de Plus Supermarkt in Meerkerk, die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond.

Mede dankzij een politiehond kon de verdachte eenvoudig worden opgespoord. Hij had zich achterin de winkel verschanst. Hij had een geel kleed of deken over zich heengeslagen en bloedde aan zijn linkerhand. Hij leek geen of slecht Nederlands te kunnen verstaan, omdat agenten overgingen van het Nederlands naar het Engels. De beelden zijn gemaakt met een bodycam.

De beelden zijn hieronder te zien: