Vrouw (85) komt om het leven bij ongeval in Gorinchem

GORINCHEM • Bij een aanrijding van een voetganger op de Nieuwe Hoven in Gorinchem is vrijdagavond een 85-jarige vrouw uit Gorinchem om het leven gekomen. De bestuurder van de betrokken auto, een 46-jarige man uit Gorinchem, is aangehouden.

Even na 21:00 uur stak de vrouw de voetgangersoversteekplaats over toen ze door de auto werd geschept. Hulpdiensten, waaronder een mobiel medisch team, waren er snel. Ondanks pogingen om haar te reanimeren, overleed de vrouw ter plekke.



Verkeersspecialisten doen onderzoek naar de toedracht van dit tragische ongeval en spreken graag met getuigen. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844.