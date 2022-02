Melding over steekpartij in Hoornaar blijkt loos alarm

HOORNAAR • De melding die de politie maandagavond 21 februari kreeg over een steekpartij op de Dorpsweg in Hoornaar, blijkt loos alarm geweest te zijn.

Wel was er iemand lichtgewond geraakt aan een hand. Dat was gebeurd bij een jonge vrouw, die zichzelf verwond had.

“Iemand had het gepost via Snapchat, maar het bleek slecht een wondje aan haar hand te zijn”, meldt voorlichter Mirjam Boers van de regionale politie over de ‘steekpartij’.

Er waren volgens de politie geen andere partijen bij betrokken. Agenten hebben volgens de voorlichter ‘een goed gesprek’ gevoerd met de vrouw. Hoe de verwonding precies ontstaan is, kon de politie niet melden.