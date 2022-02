Politie deelt beelden van overval op Arkelse bloemenzaak in Bureau Rijnmond

ARKEL • Een overval op een bloemenwinkel levert geen buit op. Maar de overval zelf en het geweld dat wordt gebruikt heeft een enorme impact op één van de eigenaressen. In Bureau Rijnmond vertelt ze hevig geëmotioneerd haar verhaal.

Zij is in haar winkel Art of Flowers aan het Dokter H. de Vriesplein in Arkel, op zaterdag 15 januari bezig met de voorbereidingen om open te gaan. Die werkzaamheden worden ruw onderbroken als drie mannen tussen 7.15 en 7.38 uur de bloemenwinkel overvallen.

Het trio denkt zich goed te hebben voorbereid, want het drietal heeft zelfs een steekwagen bij zich. Als blijkt dat bloemen het enige is dat ze kunnen stelen, reageren de drie hun frustraties af op de inboedel. De schade is aanzienlijk. Zo wordt onder meer een PostNL-zuil omver geduwd. Na hun vertrek blijft de eigenares ontredderd achter.

Op de beelden valt op dat de daders alledrie tussen 1 meter 70 en 1 meter 80 lang zijn. Maar verder zijn ze slecht herkenbaar te zien, omdat ze hun gezichten goed hebben bedekt. Toch hoopt de politie dat iemand informatie heeft en wellicht iets heeft gezien of gehoord. Of de mannen toch herkent.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.